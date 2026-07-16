16 июля, 16:15 (обновлено 16.07.2026 17:12)Транспорт
Движение временно перекрывали на нескольких центральных улицах столицы
Фото: ТАСС/ Ирина Дмитриева
Движение для транспорта перекрывали на нескольких улицах в центре Москвы. Об этом сообщает столичный Дептранс.
Временно нельзя было проехать в районе Боровицкой площади. Также ограничения действовали на Новоарбатскому мосту по направлению в центр.
Ранее стало известно, что временные ограничения на вход, проезд и посещение ряда объектов будут действовать на территории ВДНХ с 16 по 21 июля. Это связано с подготовкой и проведением фестиваля VK Fest.
В частности, перекрыли дорогу от арки Главного входа до площади Промышленности. Само мероприятие запланировано на 18 и 19 июля.