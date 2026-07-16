Движение временно перекрывали на нескольких центральных улицах столицы

Фото: ТАСС/ Ирина Дмитриева

Движение для транспорта перекрывали на нескольких улицах в центре Москвы. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Временно нельзя было проехать в районе Боровицкой площади. Также ограничения действовали на Новоарбатскому мосту по направлению в центр.

Ранее стало известно, что временные ограничения на вход, проезд и посещение ряда объектов будут действовать на территории ВДНХ с 16 по 21 июля. Это связано с подготовкой и проведением фестиваля VK Fest.

В частности, перекрыли дорогу от арки Главного входа до площади Промышленности. Само мероприятие запланировано на 18 и 19 июля.