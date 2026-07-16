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16 июля, 11:23

Город

На ВДНХ с 16 по 21 июля ограничат вход и проезд из-за проведения VK Fest

Фото: ТАСС/Марина Круглякова

С 16 по 21 июля на территории ВДНХ от арки Главного входа до площади Промышленности будут действовать временные ограничения на вход, проезд и посещение ряда объектов. Меры введены в связи с подготовкой и проведением фестиваля VK Fest, сообщили в пресс-службе выставки.

16 и 17 июля попасть в зону фестиваля можно будет только по пропускам. 18 и 19 июля, в дни самого фестиваля, – по билетам на VK Fest. С 20 по 22 июля вход будет осуществляться строго по специальным пропускам.

С 00:01 16 июля до 23:00 21 июля для прохода и проезда посетителей полностью закроют КПП "1-й Северный". Остальные входы и въезды будут работать в обычном режиме.

Автобус № 522 продолжит курсировать без изменений, а автобус № 533 на этот период перестанет заезжать на территорию ВДНХ. Аттракцион "Паровозик" изменит маршрут – движение организуют от Южной петли с разворотом вокруг каскада Каменских прудов и возвратом обратно.

С 16 по 21 июля будет ограничен доступ к нескольким объектам внутри фестивального периметра:

  • павильон № 71 (Дворец госуслуг);
  • павильон № 67 "Карелия";
  • павильон № 68 "Армения";
  • павильон № 66 (Выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан);
  • павильон № 58 (Музей славянской письменности "Слово");
  • павильон № 57 (Исторический парк "Россия – моя история");
  • фудхолл "Дом Российской Кухни";
  • кафе "Вкусно и точка" (стр. 547) и другие.

VK Fest – 2026 пройдет в столице 18 и 19 июля. На Синюю сцену выйдут, в частности, IOWA, группа PIZZA и OG Buda, BLIZKEY и JONY. На Белой сцене появятся Антоха МС, Lida, SALUKI и Слава КПСС, а на Фиолетовой – SKY RAE, Катюша, CHEBANOV и Полка.

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