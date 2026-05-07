FEDUK, Ева Польна, JONY и другие звезды выступят на VK Fest-2026

FEDUK, OG Buda, Ева Польна, IOWA, JONY, Слава КПСС, PIZZA, Артур Пирожков, "Тима ищет свет", Baby Cute и многие другие звезды примут участие в VK Fest в 2026 году.

Фестивальный тур начнется в Казани 7 июня у Центра семьи "Казан". К лайнапу в Татарстане присоединились FEDUK, Дима Масленников и Клава Кока. В первую волну артистов также вошли Татьяна Куртукова, группа "Сироткин", Ришат Тухватуллин, Дора и Zivert.

В Санкт-Петербурге VK Fest пройдет 4 и 5 июля в Парке 300-летия. На Синей сцене выступят МОТ, Клава Кока, Ева Власова, FEDUK и Артур Пирожков. Для зрителей Белой сцены свои хиты исполнят Baby Cute, Lida, OG Buda, Слава КПСС, "Тима ищет свет", Полка, Словетский и Moreart. На Фиолетовую сцену выйдут Ульяна Мамушкина, ARUSTAMOV, Cheese People, Osiwoy и SKY RAE.

В Москве фестиваль состоится 18 и 19 июля на территории ВДНХ. На Синюю сцену выйдут легенды поп-музыки Ева Польна и IOWA, группа PIZZA и OG Buda, BLIZKEY и JONY. На Белой сцене появятся Словетский, Антоха МС, Lida, SALUKI, Слава КПСС, "Тима ищет свет", Moreart. К лайнапу Фиолетовой сцены присоединились Ульяна Мамушкина, ARUSTAMOV, ПЛУТТО, Cheese People, Оsiwoy, Nomad Punk, SKY RAE, Катюша, CHEBANOV и Полка.

Первыми о новой волне артистов узнали гости VK Fest Muzloto: фестиваль представил обновленный лайнап в формате музыкального лото. Событие прошло в саду "Эрмитаж", его посетили тысяча человек: они вытягивали игровые номера и угадывали артистов в режиме интерактивного шоу. Вместе с номерами ведущий объявлял треки и имена исполнителей, которые выступят на VK Fest этим летом. В завершение вечера для гостей выступил BLIZKEY.

Ранее фестиваль объявил первую волну участников. В нее вошли t.A.T.u, Zivert, Татьяна Куртукова, Markul, Дора, ARTIK&ASTI, Tesla Boy, Boulevard Depo и другие исполнители. В Москве и Санкт-Петербурге запланированы выступления двух секретных гостей. Лайнап будет пополняться, за новостями и анонсами можно следить в официальном сообществе VK Fest.

В 2025 году VK Fest прошел в пяти городах, его посетили 205 тысяч гостей. Фестиваль был занесен в Книгу рекордов России по количеству выступающих артистов – 295 исполнителей и музыкальных коллективов.

Ранее организаторы заявили, что пространство ВДНХ площадью 325 гектаров с историческими павильонами, аллеями и зелеными зонами позволит по-новому выстроить логику мероприятия: расширить число тематических зон, создать дополнительные места отдыха и сделать перемещение между площадками более удобным.

