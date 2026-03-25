Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
25 марта, 10:34

Мэр Москвы

Собянин: Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Москва вошла в тройку городов мира с наибольшим количеством культурных мероприятий и достопримечательностей. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в 2025 году в городских культурных учреждениях побывали 340 миллионов раз. В частности, парки культуры и отдыха посетили 282,5 миллиона раз, культурные центры и библиотеки – 26,3 миллиона, музеи и выставочные залы – около 19 миллионов, театры – более 5 миллионов, концерты – 2,4 миллиона, цирк – 0,9 миллиона.

По словам градоначальника, многие события в Москве проходят круглый год, поэтому город стал единой концертной и театральной площадкой под открытым небом.

Рассказал Собянин и о планах на 2026 год. В частности, планируется завершить создание креативного кластера на кинозаводе "Москино", где появится павильон для подводных съемок. Откроется и вторая очередь креативного кластера "Сколково".

Также в Москве продолжат работу над развитием таких знаковых мест, как музеи-заповедники "Коломенское" и "Кузьминки-Люблино", Парк Горького, усадьба "Останкино", парк имени Юрия Лужкова, "Сокольники", Сад имени Баумана.

Помимо этого, в столице будут продолжать модернизацию Театра Моссовета, Театра Олега Табакова,Театра сатиры и Театра оперетты.

Скоро гости смогут посетить новые площадки Биокластера ВДНХ, добавил мэр. Это оранжерея-лаборатория, а также павильоны № 312 "Музей жизни", № 17 "Мир динозавров", № 29 "Флоратопия" после реэкспозиции.

Кроме того, в этом году в Москве состоится международный открытый фестиваль "Театральный бульвар", будет организована выставка "Терракотовые воины: наследие первого императора" в Государственном историческом музее, откроется всесезонный этнографический культурно-развлекательный комплекс "Город Зодчества" в "Коломенском".

С 27 на 28 марта в столице пройдет ежегодная акция "Ночь театров". В ее рамках гости смогут посетить спектакли, встречи с артистами, кинопоказы, лекции и другие мероприятия.

Программа объединит порядка 100 столичных культурных площадок. Жители и гости города познакомятся с историей культурных учреждений, узнают больше о театральных профессиях и понаблюдают за процессом создания постановок.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика