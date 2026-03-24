24 марта, 13:05

Культура

"Мосбилет" приглашает на выставку женского ремесла в "Коломенское"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис "Мосбилет" приглашает гостей и жителей столицы посетить выставку, посвященную женскому мастерству XIX – начала XX века, в музее-заповеднике "Коломенское", передает портал мэра и правительства города.

Экспозиция открылась в комплексе "Усадьба коломенского крестьянина". Там представлены инструменты для обработки льна и шерсти, включая ножницы для стрижки овец, чесала, трепала, детали ткацкого станка и предметы рукоделия. Также можно увидеть полотенца, пояса, одежду и храмовые облачения.

Как отметила куратор выставки Ольга Воробьева, все изделия были изготовлены вручную. Более того, ни одно из них не повторяется, поскольку каждая мастерица привносила в свою работу что-то особенное.

Наряду с вышеперечисленными экспонатами на выставке также представлены иконы покровительниц рукоделия: святой Параскевы Пятницы и преподобной Евдокии. Например, на иконе "Благовещение" Богородица изображена с веретеном в руках.

Центральным экспонатом станет икона царя Соломона, поскольку вся выставка построена на основе его слов из Книги притчей.

Ранее "Мосбилет" подготовил программу экскурсий по столичным музеям на конец марта и апрель. В нее вошли прогулки на космические темы, занятия по истории города, искусству и природе.

Открыла подборку сборная экскурсия по основной экспозиции в Музее космонавтики, которая состоится 24, 25, 26 и 27 марта. Участникам покажут путь от проектов Константина Циолковского до современных орбитальных станций, легендарную технику и личные вещи космонавтов.

Там же 22, 29 марта и 5 апреля состоится экскурсия "Навстречу звездам: герои и открытия", посвященная трудностям космических первопроходцев.

