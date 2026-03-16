Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
16 марта, 14:01

Культура

"Мосбилет" представил афишу мероприятий в "Биокластере" и Биологическом музее

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В марте Биологический музей имени К. А. Тимирязева и площадки "Биокластера" подготовили насыщенную программу для посетителей всех возрастов в рамках проекта "Семья в музее". Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

21 марта в 13:00 и 15:00 в музее на Малой Грузинской улице состоится обзорная экскурсия по оранжерее с растениями тропиков, болот и субтропиков.

В тот же день в 16:00 и 29 марта в 14:00 в павильоне № 28 "Пчеловодство" на ВДНХ пройдет занятие "Насекомые в окуляре". В рамках мероприятия можно будет рассмотреть строение насекомых под микроскопом.

22 марта в музее откроется выставка террариумных животных. Гостям покажут амфибий, рептилий, маисовых полозов и разные виды лягушек.

28 марта в 14:00 и 29 марта в 16:00 в павильоне "Пчеловодство" проведут экскурсию "Жужжащий мир" о разнообразии насекомых.

28 марта в 13:00 в павильоне № 31 "Геология" прочтут лекцию "Реликтовый лес Уссурийского заповедника" об уникальной экосистеме уссурийской тайги.

Большинство мероприятий рассчитаны на детей от 6 лет и старше. Билеты на них можно приобрести через сервис "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что в России с 6 по 12 апреля впервые пройдет Неделя космоса, приуроченная к 65-летию первого полета человека в космос. Указ о ее проведении подписан Владимиром Путиным. В дальнейшем такую неделю планируется проводить ежегодно в те же даты.

культуравыставкигород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика