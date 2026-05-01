Музей пластических фигур нужен, чтобы молодежь знала своих героев – Третьяк

01 мая, 14:16

Музей пластических фигур нужен, чтобы молодежь знала своих героев – Третьяк

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Музей пластических фигур "Историал. Коллекция" нужен, чтобы молодежь знала своих героев, заявил Агентству "Москва" советский хоккеист, тренер, государственный и политический деятель Владислав Третьяк, который присутствовал на премьерной выставке.

Он отметил, что очень важно, чтобы на выставку приходили семьи и молодежь. По его словам, необходимо воспитывать поколения на традициях России, и в музее представлены именно те люди, которых молодые люди должны знать.

"И в России, к примеру, всегда для нас Юрий Гагарин, в футболе Лев Яшин, были кумиры, артисты, спортсмены, космонавты. Это очень важно, потому что каждый молодой человек должен стремиться к лучшему. А где пример лучшего? Вот он", – подчеркнул хоккеист.

"Историал. Коллекция" стал первым в России музеем пластических фигур и масштабным выставочным проектом, который представит галерею выдающихся личностей отечественной истории и современности в формате гиперреалистичного искусства.

На выставке будут размещены 50 фигур, например, Петра I, Александра Пушкина, Владимира Высоцкого и других.

Читайте также


Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

