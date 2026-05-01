Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01 мая, 16:35

Город

В Москве подвели итоги реализации программы по созданию рабочих мест

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Объем инвестиций, привлекаемых в развитие городской инфраструктуры в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, составил более 3,4 триллиона рублей. Значительная часть средств была выделена на развитие высокотехнологичной промышленности, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"По итогам первого квартала 2026 года прирост инвестиций в программу составил около 0,5 триллиона рублей, а их совокупный объем превысил 3,4 триллиона. Эти средства позволили одобрить создание более 290 объектов", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Программа стимулирования создания мест приложения труда появилась в 2020 году. Она охватила почти все московские районы. С того времени в мегаполисе ввели в эксплуатацию 12 промышленных объектов, 26 образовательных организаций, 11 офисно-деловых центров, 4 торговых комплекса, 2 логистических центра, музей и спортивный комплекс. Свыше 20% реализованных проектов пришлось на промышленную инфраструктуру.

"Для города принципиально важно создавать условия, благодаря которым жители столицы могут комфортно работать в пределах своего района, не тратя лишнее время на дорогу. Именно с этой целью была запущена программа стимулирования создания мест приложения труда, в рамках которой новые рабочие места появляются рядом с жилой застройкой", – подчеркнул руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Всего благодаря мере поддержки трудоустроиться в своем районе могут около 400 тысяч человек.

Ранее новый бизнес-центр на более чем 1,5 тысячи рабочих мест появился в Сокольниках на улице Шумкина в столице. Общая площадь административно-делового объекта составила около 30 тысяч квадратных метров. Основную часть внутреннего пространства заняли офисы площадью от 100 до двух тысяч квадратных метров.

План строительства объектов инфраструктуры одобрили на северо-западе Москвы

Читайте также


город

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика