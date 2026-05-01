В Москве подвели итоги реализации программы по созданию рабочих мест

Объем инвестиций, привлекаемых в развитие городской инфраструктуры в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, составил более 3,4 триллиона рублей. Значительная часть средств была выделена на развитие высокотехнологичной промышленности, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"По итогам первого квартала 2026 года прирост инвестиций в программу составил около 0,5 триллиона рублей, а их совокупный объем превысил 3,4 триллиона. Эти средства позволили одобрить создание более 290 объектов", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Программа стимулирования создания мест приложения труда появилась в 2020 году. Она охватила почти все московские районы. С того времени в мегаполисе ввели в эксплуатацию 12 промышленных объектов, 26 образовательных организаций, 11 офисно-деловых центров, 4 торговых комплекса, 2 логистических центра, музей и спортивный комплекс. Свыше 20% реализованных проектов пришлось на промышленную инфраструктуру.

"Для города принципиально важно создавать условия, благодаря которым жители столицы могут комфортно работать в пределах своего района, не тратя лишнее время на дорогу. Именно с этой целью была запущена программа стимулирования создания мест приложения труда, в рамках которой новые рабочие места появляются рядом с жилой застройкой", – подчеркнул руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Всего благодаря мере поддержки трудоустроиться в своем районе могут около 400 тысяч человек.

Ранее новый бизнес-центр на более чем 1,5 тысячи рабочих мест появился в Сокольниках на улице Шумкина в столице. Общая площадь административно-делового объекта составила около 30 тысяч квадратных метров. Основную часть внутреннего пространства заняли офисы площадью от 100 до двух тысяч квадратных метров.

