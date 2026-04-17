Собянин: в Зеленограде создан комплекс предприятий по выпуску стройматериалов

В Зеленограде появился один из самых больших в стране комплексов предприятий по производству строительных материалов. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Также в мае будет введен в эксплуатацию промышленный технопарк, который станет частью комплекса.

Как рассказал мэр, заводы начнут выпускать модульные фасады, автоклавный газобетон, светопрозрачные конструкции и архитектурные стеклопакеты. Это необходимо для строительства самых разных объектов инфраструктуры, в том числе и жилых домов по программе реновации.

По его словам, производства полностью созданы за счет средств частных инвесторов. Комплекс получил статус масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Для его возведения город предоставил землю по льготной ставке, которая составляет всего один рубль в год.

Собянин добавил, что заводы вошли в столичную программу стимулирования создания мест приложения труда. Работать там смогут свыше 800 человек.

На предприятиях установлено новейшее энергоэффективное оборудование, есть системы контроля производственных процессов и автоматизированные линии. Благодаря этому заводы не нанесут вреда окружающей среде, отметил градоначальник.

Он напомнил, что каждый год в столице строится около 15 миллионов "квадратов" коммерческой и жилой недвижимости. Собянин выразил уверенность, что производство высокотехнологичных стройматериалов в мегаполисе продолжит развиваться.

Ранее стало известно, что Москва выделила более 208 гектаров земли для реализации промышленных масштабных инвестиционных проектов с 2024 года. Благодаря этому в городе будет создано более 14 тысяч дополнительных рабочих мест. Также новые предприятия сделают инфраструктуру районов более удобной.

