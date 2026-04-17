Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
17 апреля, 16:40

Мэр Москвы

Собянин: в Зеленограде создан комплекс предприятий по выпуску стройматериалов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Зеленограде появился один из самых больших в стране комплексов предприятий по производству строительных материалов. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Также в мае будет введен в эксплуатацию промышленный технопарк, который станет частью комплекса.

Как рассказал мэр, заводы начнут выпускать модульные фасады, автоклавный газобетон, светопрозрачные конструкции и архитектурные стеклопакеты. Это необходимо для строительства самых разных объектов инфраструктуры, в том числе и жилых домов по программе реновации.

По его словам, производства полностью созданы за счет средств частных инвесторов. Комплекс получил статус масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Для его возведения город предоставил землю по льготной ставке, которая составляет всего один рубль в год.

Собянин добавил, что заводы вошли в столичную программу стимулирования создания мест приложения труда. Работать там смогут свыше 800 человек.

На предприятиях установлено новейшее энергоэффективное оборудование, есть системы контроля производственных процессов и автоматизированные линии. Благодаря этому заводы не нанесут вреда окружающей среде, отметил градоначальник.

Он напомнил, что каждый год в столице строится около 15 миллионов "квадратов" коммерческой и жилой недвижимости. Собянин выразил уверенность, что производство высокотехнологичных стройматериалов в мегаполисе продолжит развиваться.

Ранее стало известно, что Москва выделила более 208 гектаров земли для реализации промышленных масштабных инвестиционных проектов с 2024 года. Благодаря этому в городе будет создано более 14 тысяч дополнительных рабочих мест. Также новые предприятия сделают инфраструктуру районов более удобной.

Читайте также


мэр Москвыэкономикагород

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика