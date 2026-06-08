Иран нанес удары по Израилю в ответ на обстрел Бейрута

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Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес ракетные удары по Израилю в ответ на обстрел ЦАХАЛ южного пригорода ливанского Бейрута. Об этом сообщило издание Fars со ссылкой на заявление КСИР.

Израильские войска атаковали Бейрут вечером 7 июня. Удары БПЛА пришлись на здание в квартале Мрейджи, где находится один из штабов шиитской организации "Хезболла". По данным местного Минздрава, как минимум 2 человека погибли и еще 11 пострадали.

В ответ КСИР атаковала израильскую авиабазу Рамат-Давид, откуда и наносились удары по Ливану. Уточняется, что база была поражена баллистическими ракетами.

Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи предупредил, что данная атака стала лишь предупреждением, чтобы Израиль прекратил удары по Бейруту.

Как выяснила гостелерадиокомпания Kan, Израиль намерен дать ответ на иранские запуски по территории государства.

В начале июня делегации Израиля и Ливана договаривались о введении режима прекращения огня в ходе переговоров в США. Условием перемирия должно было стать полное прекращение обстрелов со стороны "Хезболлы" и вывод всех боевиков группировки из южного сектора реки Литани.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.