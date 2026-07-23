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23 июля, 20:04

Происшествия

В США пастор похитил из церквей 340 тысяч долларов и потратил их на казино

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/dale.sanders.520

Суд в американском штате Луизиана признал 56-летнего пастора Дейла Сандерса виновным в хищении средств на сумму более 340 тысяч долларов из двух церквей, где он служил. Ими он оплачивал азартные игры и рестораны, сообщает New York Post.

Присяжные признали мужчину виновным по 25 пунктам обвинения, в том числе по мошенничеству с электронными платежами, незаконному использованию банковских карт и воспрепятствованию расследованию.

По данным суда, с апреля 2020 по апрель 2024 года Сандерс переводил средства со счетов церквей на личные нужды и расплачиваться церковной дебетовой картой за покупки, которые не были связаны с деятельностью приходов.

Кроме того, следствие установило, что пастор предоставлял федеральным властям поддельные документы, скрывая хищения.

После предъявлений обвинений Сандерс обратился в соцсетях к подписчикам, поблагодарив прихожан за поддержку. Он также призвал молиться за его "врагов". Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Германии 64-летний пастор "купил" 15-летнего подростка у его отца и неоднократно его насиловал. По версии следствия, за первый эпизод священник заплатил 2 800 евро, за второй – 500 евро, а за третий – 2 000 евро. При этом давать показания злоумышленник отказался, поэтому в суде должен был выступить сам потерпевший.

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