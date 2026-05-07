Bild: пожилой пастор в Германии насиловал 15-летнего подростка и платил его отцу

07 мая, 14:53

Пожилой пастор в Германии насиловал 15-летнего подростка и платил его отцу

Фото: 123RF.соm/madebycan

В Германии 64-летний пастор "купил" 15-летнего подростка у его отца и неоднократно его насиловал, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bild.

По версии следствия, мужчина подвергал подростка насилию при содействии его отца, который якобы получил за это 2 800 евро. Первая встреча пастора с ребенком произошла в марте 2022 года в доме насильника в Гамбурге‑Оксенвердере. Они обсуждали конфирмацию (обряд, знаменующий сознательное подтверждение веры и принятие в ряды церковной общины. – Прим. Ред.) мальчика, после чего произошел первый эпизод насилия.

Позже злоумышленник надругался над подростком на парковке, заплатив ему 500 евро. В третий раз он совершил насилие над мальчиком 30 апреля 2022 года в отеле и заплатил за это 2 000 евро.

Отмечается, что пастор отказался давать показания, в ближайшее время в суде должен выступить потерпевший. Его 48-летний отец при этом приговорен к двум годам условно за принуждение сына к проституции.

В законную силу приговор еще не вступил, поскольку и прокуратура, и осужденный подали апелляцию. Процесс над священником продолжается.

Ранее сообщалось, что преподавательница в США годами совращала и насиловала ученика. В течение нескольких лет женщина занималась грумингом и приставала к школьнику. Сначала она преподавала предмет ему в средней школе, а затем – в старшей.

По некоторой информации, она сначала гладила подростка и просила прикасаться к ней, потом стала домогаться и требовать, чтобы тот ее обнимал и целовал.

