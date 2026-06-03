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03 июня, 20:20

Происшествия

Попавшему в ДТП в Москве футболисту Кудряшову предстоит операция

Фото: телеграм-канал "112"

Бывшему защитнику московского футбольного клуба "Спартак" и сборной России Федору Кудряшову, который попал в ДТП в Москве, сделают операцию. Об этом ТАСС рассказала представитель спортсмена Елена Болотова.

"Самое главное, что он живой, но болит рука. Он был в шлеме, хорошая экипировка и защита", – отметила она.

Болотова рассказала, что авария произошла в тот момент, когда машина скорой помощи решила развернуться через две сплошные полосы из-за экстренного вызова. В результате автомобиль въехал в транспортное средство спортсмена.

Кудряшов попал в аварию в Москве 3 июня. ДТП произошло на Кутузовском проспекте, когда экс-игрок сборной РФ ехал на мотоцикле. В результате 39-летний спортсмен был госпитализирован с травмой левого предплечья.

СМИ также сообщали, что в аварии виноват Кудряшов, так как при перестроении он якобы не выдержал необходимую дистанцию и подрезал скорую.

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