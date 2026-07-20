МИД РФ обязал итальянских дипломатов покинуть страну в течение трех суток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Атташе посольства Италии в России Витторио Паррелла и его помощник Давиде Д'Априле, которые были объявлены персонами нон грата, должны покинуть страну в течение трех суток. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Ведомство отметило, что объявление их персонами нон грата стало ответом на требования к российским дипломатам покинуть Италию.

"Указанным сотрудникам, а также членам их семей надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение трех суток", – указало министерство.

Рим выслал двух военных атташе посольства России 9 июля. В ответ на это Москва приняла решение выслать итальянского военного атташе и его помощника.

Ранее три дипломата из РФ получили статус персон нон грата в Австрии и были высланы из страны по подозрению в шпионаже. Причиной стало наличие большого количества антенн на крышах дипломатических зданий, пояснили австрийские власти.

