21 июля, 07:37Транспорт
Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Аэропорт Внуково перешел на прием и выпуск гражданских самолетов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Меры, призванные обеспечить безопасность полетов, связаны с введением ограничений на использование воздушного пространства вокруг авиагавани. В связи с этим пассажиров предупредили о возможном изменении в расписании рейсов.
Проверить статус вылета Росавиация рекомендовала на онлайн-табло аэропорта.
Подобные ограничения ночью 21 июля уже вводились в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, причем последний полностью останавливал обслуживание рейсов. Однако на данный момент меры сняты.Оба аэровокзала работают в штатном режиме.