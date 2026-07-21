Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорт Внуково перешел на прием и выпуск гражданских самолетов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры, призванные обеспечить безопасность полетов, связаны с введением ограничений на использование воздушного пространства вокруг авиагавани. В связи с этим пассажиров предупредили о возможном изменении в расписании рейсов.

Проверить статус вылета Росавиация рекомендовала на онлайн-табло аэропорта.

Подобные ограничения ночью 21 июля уже вводились в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, причем последний полностью останавливал обслуживание рейсов. Однако на данный момент меры сняты.Оба аэровокзала работают в штатном режиме.