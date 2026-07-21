Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 07:37

Транспорт

Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорт Внуково перешел на прием и выпуск гражданских самолетов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры, призванные обеспечить безопасность полетов, связаны с введением ограничений на использование воздушного пространства вокруг авиагавани. В связи с этим пассажиров предупредили о возможном изменении в расписании рейсов.

Проверить статус вылета Росавиация рекомендовала на онлайн-табло аэропорта.

Подобные ограничения ночью 21 июля уже вводились в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, причем последний полностью останавливал обслуживание рейсов. Однако на данный момент меры сняты.Оба аэровокзала работают в штатном режиме.

Читайте также


транспортгород

Почему в российских регионах массово гибнут пчелы?

Причиной могла стать массовая химическая обработка полей

Читать
закрыть

Как будет меняться погода в столичном регионе в ближайшие годы?

Август 2026 года может запомниться в столице сильными ливнями

Жары в столице пока не предвидится

Читать
закрыть

Почему тюремные блогеры набирают популярность в России?

Авторы раскрывают лайфхаки, которые помогли им легче переносить лишения и ограничения

Читать
закрыть

Как уберечь себя от заражения стафилококком?

Стоит быть осторожнее с поцелуями, поскольку существует риск наличия инфекции в горле

Читать
закрыть

Чем грозит частое употребление вредной еды?

Употребление вредной пищи грозит резким подъемом уровня сахара в крови

При длительном употреблении нездоровых продуктов в организме усиливается низкоуровневое воспаление

Читать
закрыть

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика