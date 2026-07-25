Состояние одного из пострадавших при атаке ВСУ в Кирове остается крайне тяжелым

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Один из пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по предприятию в Кирове остается в крайне тяжелом состоянии. Об сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, всего в медучреждениях Кирова остаются 13 человек. Врачи оценивают состояние четверых из них как тяжелое. Все они получают необходимую помощь.

В результате атаки ВСУ на предприятие в Кирове 24 июля погибли 5 человек и еще 26 пострадали. Для помощи пострадавшим были проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

Пожар на месте происшествия ликвидирован, восстановлено водоснабжение и подача электричества. Власти региона выплатят семьям погибших по 1,5 миллиона рублей.

