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25 июля, 15:34

Экономика

Новак сообщил об улучшении ситуации с топливом на АЗС в России

Фото: depositphotos/minervastock

Ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях улучшилась за счет завершения ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передают "Известия".

По словам Новака, баланс спроса и предложения на топливном рынке стал лучше, ситуация стабилизируется. Северный завоз топлива обеспечивается в полном объеме. Он подчеркнул, что нефтяные компании поставляют все необходимые объемы, работа ведется стабильно.

При этом, отметил вице-премьер, в некоторых регионах ситуация все еще непростая. В частности, речь идет о Сибири, где вопрос топливного обеспечения решается практически в ручном режиме.

Он заверил, что сложившаяся ситуация носит временный характер, и подчеркнул, что российское правительство делает все для восстановления внутреннего рынка.

Ситуация с топливом в России ухудшилась в конце мая. Правительство взяло ситуацию с ценовой динамикой под контроль. В то же время отечественные нефтяные компании увеличили производство для насыщения внутреннего рынка.

Новак заявил, что меры правительства по стабилизации топливного рынка в РФ дают результаты

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