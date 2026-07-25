Финальный этап "Тур де Франс" сократили из-за природных пожаров во Франции

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Организаторы велогонки "Тур де Франс" сократили заключительный этап из-за масштабных природных пожаров, охвативших несколько регионов Франции. Об этом сообщила префектура полиции Парижа.

Заключительный 21-й этап уменьшили со 133 до 89 километров. Решение приняли после того, как часть сил, которые должны были обеспечивать безопасность гонки, направили на помощь подразделениям, работающим в пострадавших от пожаров районах.

Перед финишем на холме Монмартр в Париже участникам также предстоит два дополнительных круга по маршруту на Елисейских полях.

Во Франция с начала лета установилась экстремальная жара. В ряде департаментов объявлен наивысший уровень погодной опасности, что привело к ограничению графика работы ключевых культурных объектов, включая Лувр и Эйфелеву башню.

По данным западных СМИ, площадь лесных пожаров достигла 42 тысяч гектаров, что стало историческим максимумом за два десятилетия. Статистика текущего года превысила показатели 2022 года.