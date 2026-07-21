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21 июля, 17:44

Происшествия

Лесные пожары во Франции побили 20-летний рекорд разрушительности

Фото: 123RF.com/maykal

Во Франции природные пожары уничтожили более 42 тысяч гектаров леса, что стало самым высоким показателем за последние 20 лет наблюдений. Об этом сообщает газета Liberation со ссылкой на проведенный AFP анализ данных европейской спутниковой системы Effis.

Предыдущий антирекорд был установлен в 2022 году, когда было выявлено 290 очагов возгорания. По данным спутниковой системы, к середине июля этого года во Франции было зафиксировано 306 очагов.

Аномальная жара наблюдается во Франции с июня. В ряде департаментов ввели красный уровень погодной опасности, из-за этого администрация Эйфелевой башни сократила время посещения объекта. Кроме того, по аналогичной причине было сокращено время работы музея Лувр.

На фоне жаркой погоды лесной пожар возник возле коммуны Фрежюс на юге Франции. В связи с этим власти эвакуировали 2,2 тысячи человек из кемпингов. К ликвидации возгорания привлекли в общей сложности более 300 сотрудников пожарной и спасательной служб.

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