Актриса Розанова назвала Поднозова исследователем жизни и профессии

21 июля, 20:04Культура
Фото: телеграм-канал "Особняк.Театр"
Ушедший из жизни актер, художественный руководитель Санкт-Петербургского драматического театра "Особняк" Дмитрий Поднозов был настоящим профессионалом и исследователем каждого своего персонажа. Об этом News.ru заявила актриса театра и кино Ирина Розанова.
"Конечно, он был не просто артистом. Мы снимались вместе, и его точность разбора образа была на невероятном уровне. Такие профессионалы редко встречаются. Светлая ему память", – поделилась Розанова.
В свою очередь, заслуженный артист России Сергей Жигунов в беседе с "Пятым каналом" назвал Поднозова потрясающим артистом и талантливым человеком.
"Это большая потеря для нашего кинематографа. Мои соболезнования родным и близким", – сказал Жигунов.
В начале июня Поднозов попал в больницу. Его супруга, актриса Алиса Олейник сообщала, что он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Спустя два дня артиста перевели из реанимации в обычную палату и 18 июня выписали из больницы.
Умер актер 20 июля. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Прощание с артистом состоится в театре "Особняк". Точная дата будет уточнена позднее.
За свою карьеру Поднозов снялся в множестве популярных фильмов и сериалов. Среди его наиболее ярких работ – роли в проектах "Мажор", "Тест на беременность", "Ледокол", "Духless-2", "Карамора", "Пророк. История Александра Пушкина", "Тень. Взять Гордея", "Капитан Волконогов бежал", а также работа в фильме "Сердце мира", отмеченном гран-при "Кинотавра".