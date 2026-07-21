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21 июля, 20:04

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Актриса Розанова назвала Поднозова исследователем жизни и профессии

Коллеги рассказали об ушедшем из жизни актере Дмитрии Поднозове

Фото: телеграм-канал "Особняк.Театр"

Ушедший из жизни актер, художественный руководитель Санкт-Петербургского драматического театра "Особняк" Дмитрий Поднозов был настоящим профессионалом и исследователем каждого своего персонажа. Об этом News.ru заявила актриса театра и кино Ирина Розанова.

"Конечно, он был не просто артистом. Мы снимались вместе, и его точность разбора образа была на невероятном уровне. Такие профессионалы редко встречаются. Светлая ему память", – поделилась Розанова.

В свою очередь, заслуженный артист России Сергей Жигунов в беседе с "Пятым каналом" назвал Поднозова потрясающим артистом и талантливым человеком.

"Это большая потеря для нашего кинематографа. Мои соболезнования родным и близким", – сказал Жигунов.

В начале июня Поднозов попал в больницу. Его супруга, актриса Алиса Олейник сообщала, что он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Спустя два дня артиста перевели из реанимации в обычную палату и 18 июня выписали из больницы.

Умер актер 20 июля. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Прощание с артистом состоится в театре "Особняк". Точная дата будет уточнена позднее.

За свою карьеру Поднозов снялся в множестве популярных фильмов и сериалов. Среди его наиболее ярких работ – роли в проектах "Мажор", "Тест на беременность", "Ледокол", "Духless-2", "Карамора", "Пророк. История Александра Пушкина", "Тень. Взять Гордея", "Капитан Волконогов бежал", а также работа в фильме "Сердце мира", отмеченном гран-при "Кинотавра".

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