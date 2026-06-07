07 июня, 21:11Шоу-бизнес
Актер из "Мажора" Дмитрий Поднозов попал в реанимацию
Фото: кадр из сериала "Здесь все свои"; режиссер – Елена Николаева; производство – Star Media
Российский актер театра и кино Дмитрий Поднозов, известный зрителям по сериалам "Мажор" и "Тайны следствия", госпитализирован. Об этом ТАСС сообщила его жена Алиса Олейник.
"Дмитрий находится в реанимации в тяжелом состоянии", – сказала она.
Супруга артиста уточнила, что у актера диагностирован рак.
Ранее австралийская певица Кайли Миноуг поделилась новостью о том, что второй раз перенесла рак. Впервые врачи диагностировали у нее онкологию в 2005 году, потом – в 2021-м. Миноуг дважды победила болезнь.