Актер из "Мажора" Дмитрий Поднозов попал в реанимацию

Фото: кадр из сериала "Здесь все свои"; режиссер – Елена Николаева; производство – Star Media

Российский актер театра и кино Дмитрий Поднозов, известный зрителям по сериалам "Мажор" и "Тайны следствия", госпитализирован. Об этом ТАСС сообщила его жена Алиса Олейник.

"Дмитрий находится в реанимации в тяжелом состоянии", – сказала она.

Супруга артиста уточнила, что у актера диагностирован рак.

Ранее австралийская певица Кайли Миноуг поделилась новостью о том, что второй раз перенесла рак. Впервые врачи диагностировали у нее онкологию в 2005 году, потом – в 2021-м. Миноуг дважды победила болезнь.