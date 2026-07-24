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24 июля, 13:02

Политика

Сейм Латвии запретил транслировать восемь песен Раймонда Паулса

Фото: ТАСС/Замир Усманов

Сейм Латвии запретил транслировать в стране восемь песен композитора Раймонда Паулса. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на портал Delfi.

Решение парламента связано с тем, что композиции исполняют находящиеся под санкциями артисты.

Поддержанный Сеймом во втором чтении документ предполагает поправки к закону об электронных СМИ, который запрещает включать в стране музыку, в создании которой участвовали люди, против которых в Евросоюзе или в республике введены рестрикции.

Ранее латвийский парламент в срочном порядке одобрил запрет на поставки ряда товаров из России и Белоруссии. Мера, в частности, касается игрушек, спортивных товаров, книг, газет, одежды и обуви. Ожидается, что ограничение будет действовать до 1 июля 2027 года.

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