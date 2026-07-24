Станция "Китай-город" стала самой востребованной в московском метро по ночам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станция "Китай-город" оказалась самой популярной среди пассажиров московского метро в ночное время. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

По будням после 23:00 через "Китай-город" проходят в среднем более 5 тысяч пассажиров, а по выходным – около 6 тысяч. Высокий спрос объясняется расположением рядом со станцией большого количества ресторанов и мест для прогулок.

В рабочие дни в тройку самых востребованных станций поздним вечером также входят "Пушкинская" и "Охотный Ряд". В выходные в лидеры выходит "ВДНХ", но и "Охотный Ряд" сохраняет позиции.

В департаменте добавили, что московское метро продолжает оставаться быстрым и надежным способом добраться домой вечером. Поезда курсируют с комфортными интервалами.

Ранее сообщалось, что Москва-Сити и Ботанический сад стали самыми популярными станциями Московского центрального кольца в 2026 году. В список также вошли Ростокино, Площадь Гагарина и Кутузовская. Именно на этих станциях удобнее всего делать пересадку, поскольку рядом проходят линии метро и МЦД, курсируют электробусы или трамваи.

