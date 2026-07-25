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25 июля, 14:09

Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Костромской области

Фото: depositphotos/svedoliver

Пять человек, среди которых трое несовершеннолетних, погибли в результате ДТП в Кадыйском районе Костромской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла на 138-м километре трассы Р-243 "Кострома – Шарья – Киров – Пермь" у деревни Дудино. Предварительно, водитель автомобиля "Нива" выехал на встречную полосу и врезался в грузовую фуру.

В результате столкновения водитель легковушки и четыре пассажира, включая троих детей, погибли на месте от полученных травм.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа прибыли на место для установления всех обстоятельств инцидента. Специалисты проверяют техническое состояние машин, дорожные условия и другие факторы. По факту ДТП началась проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в Нижнем Новгороде водитель автобуса умер за рулем и врезался в остановку. Авария произошла на улице Ванеева. Число пострадавших в настоящий момент уточняется.

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