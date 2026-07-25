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25 июля, 10:42

Происшествия

40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Фото: 123RF.com/grigvovan

Автобус опрокинулся в турецкой провинции Кырыккале, в результате чего пострадали 40 человек. Об этом сообщила газета Cumhuriyet.

"В автобусе находились 42 человека, в том числе трое сотрудников компании", – говорится в сообщении.

По данным издания, ДТП произошло ночью на автодороге Кырыккале – Самсун в районе квартала Кимески. Водитель автобуса потерял управление, после чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.

На место ЧП направили бригады скорой помощи, полиции и спасательных служб. Пострадавших доставили в больницы Кырыккале, где им оказывается медицинская помощь.

Причины аварии выясняются. По предварительной информации, среди пострадавших нет иностранных граждан.

Ранее по меньшей мере 31 человек пострадал в ДТП с перевернувшимся автобусом на трассе Кютахья – Афьонкарахисар в Турции. Автобус следовал из Стамбула в Кушадасы. По данным журналистов, водитель не справился с управлением, из-за чего транспорт снес дорожное ограждение и перевернулся.

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