TRT Haber: минимум 31 человек пострадал в ДТП с автобусом в Турции

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По меньшей мере 31 человек пострадал в ДТП с перевернувшимся автобусом на трассе Кютахья – Афьонкарахисар в Турции. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Уточняется, что автобус следовал из Стамбула в Кушадасы. По данным журналистов, водитель не справился с управлением, из-за чего транспорт снес дорожное ограждение и перевернулся.

Всех пострадавших госпитализировали. Посольство РФ в Анкаре сообщило ТАСС, что, по предварительной информации, россиян среди них нет, в дипведомство не поступали обращения.

Ранее междугородний автобус врезался в ограждение в турецкой провинции Болу. В результате ДТП травмы получили 15 человек. Их госпитализировали, пятеро находились в тяжелом состоянии.