Супруга нового главкома ВСУ публиковала посты с издевками над Зеленским

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Супруга нового главкома ВСУ Михаила Драпатого Юлия публиковала в интернете издевательства над президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

"Язык не знаю. В бога не верю. В армии не был. И вам ничего не обещал", – указала она под фотографией ухмыляющегося Зеленского на одном из изображений, которое было размещено в 2019 году.

В еще одной публикации Драпатая подчеркнула его наркозависимость. Над нарисованным листом марихуаны она написала: "План" Зеленского", а над логотипом НАТО – "план (Петра. – Прим. ред.) Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)".

Кроме того, Драпатая призывала отправить Зеленского в армию, от которой, по ее словам, "отмазаться" ему помог отец-профессор. При этом после прихода к власти она перестала критиковать Зеленского в интернете.

Ранее Драпатый разместил нацистский лозунг на своей странице в соцсетях. Пост он опубликовал после своего назначения.

Как отметил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, новый главком ВСУ является 100-процентным бандеровцем и нацистом. По его словам, еще в 2014 году Драпатый прославился жестоким подавлением восстания в Мариуполе и террором.

