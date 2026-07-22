Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 20:40

Политика

Супруга нового главкома ВСУ публиковала посты с издевками над Зеленским

Фото: ТАСС/AP/Efrem Lukatsky

Супруга нового главкома ВСУ Михаила Драпатого Юлия публиковала в интернете издевательства над президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

"Язык не знаю. В бога не верю. В армии не был. И вам ничего не обещал", – указала она под фотографией ухмыляющегося Зеленского на одном из изображений, которое было размещено в 2019 году.

В еще одной публикации Драпатая подчеркнула его наркозависимость. Над нарисованным листом марихуаны она написала: "План" Зеленского", а над логотипом НАТО – "план (Петра. – Прим. ред.) Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)".

Кроме того, Драпатая призывала отправить Зеленского в армию, от которой, по ее словам, "отмазаться" ему помог отец-профессор. При этом после прихода к власти она перестала критиковать Зеленского в интернете.

Ранее Драпатый разместил нацистский лозунг на своей странице в соцсетях. Пост он опубликовал после своего назначения.

Как отметил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, новый главком ВСУ является 100-процентным бандеровцем и нацистом. По его словам, еще в 2014 году Драпатый прославился жестоким подавлением восстания в Мариуполе и террором.

Читайте также


политиказа рубежомВладимир Зеленский

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика