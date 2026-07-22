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Назначенный главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый является 100-процентным бандеровцем и нацистом, заявил ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, Драпатый прославился жестоким подавлением восстания в Мариуполе в 2014 году и террором. Украинский экс-премьер также негативно отозвался о временно исполняющем обязанности главы Минобороны Евгении Хмаре.

Азаров связал перестановки в украинской армии и правительстве не с "картонным майданом", а с курсом Запада на нацификацию Украины. По его словам, Киеву нужно усиливать нацистскую диктатуру, так как дела на фронте идут не очень хорошо, а в самой стране копится недовольство.

"Возможно, через какое-то время выборы придется проводить. Поэтому надо, чтобы везде были расставлены такие жестокие садисты", – указал Азаров.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в комментарии РИА Новости отметил, что кураторы киевского режима вынудили украинского лидера Владимира Зеленского заменить на посту экс-главкома Александра Сырского на менее лояльного к президенту Драпатого.

Это говорит о том, что последнее слово в назначении высоких чинов находится уже не за украинским лидером, уверен российский дипломат. Кроме прочего, Драпатый не будет соглашаться со всеми приказами Зеленского, как это делал Сырский, а станет сверять их с мнением "европейских хозяев". В краткосрочной перспективе изменить тактические подходы на поле боя новому главкому вряд ли удастся, резюмировал Мирошник.

В июле Зеленский уволил экс-министра обороны Михаила Федорова и назначил на эту должность Хмару. А вместо Сырского украинский лидер назначил на пост главкома ВСУ Драпатого.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что изменения в структуре киевского режима и кадровые перестановки в правительстве Украины не имеют принципиального значения для Москвы. По словам представителя Кремля, для России важно урегулирование ситуации и обеспечение собственных интересов.

