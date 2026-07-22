Ида Галич и Ксения Собчак признались во взаимной зависти

Фото: vkvideo.ru/@ostorozhno_sobchak

Блогер Ида Галич и журналист Ксения Собчак признались, что завидуют друг другу. Об этом они рассказали в ходе шоу "Что о тебе думают?" в "VK Видео".

Галич отметила, что хотела бы обладать такими же умом и способностью красиво говорить, как у Собчак.

"Так получилось, что я родилась с некими дефектами, со специфической речью. Поэтому я могу позавидовать только тебе, потому что ты очень круто говоришь", – заявила блогер.

В ответ Собчак призналась, что завидует креативности и чувству юмора Галич. По ее словам, она постоянно говорит команде: "Ребята, ну вы можете мне придумать такие же веселые ролики, как у Иды Галич".

Ранее балерина Анастасия Волочкова рассказала, что действующие солисты Большого театра завидуют ей и ее прошлым успехам. В связи с этим они отказываются комментировать ее карьеру и избегают вопросов по поводу экс-примы.