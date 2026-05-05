Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 10:44

Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова заявила, что артисты Большого театра ей завидуют

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Действующие солисты Большого театра отказываются комментировать карьеру балерины Анастасии Волочковой и избегают вопросов по поводу экс-примы, потому что завидуют, заявила заслуженная артистка России в беседе с изданием "Абзац".

С 1998 по 2003 год Волочкова была солисткой Большого театра. Затем руководство предложило ей контракт на 4 месяца, а не на год. Артистка с этим не согласилась и подала в суд. В ответ администрация театра уволила ее из труппы.

По мнению Волочковой, артисты Большого театра запуганы руководством и завидуют ее прошлым успехам. Она пояснила, что такие мэтры русского балета, как Юрий Григорович, Майя Плисецкая, Родион Щедрин и другие, отзывались о ней как о выдающейся балерине. Именно поэтому у нынешних солистов возникает чувство зависти.

Ранее Волочкова заявила, что продолжит судиться за свою пенсию. В октябре 2024 года в Мещанском суде сообщили, что не стали рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду. Артистка указывала на то, что подала иск о назначении пенсии, поскольку ее стаж солистки балета в два раза превышает тот, с которого положена пенсия. Несмотря на это, ее экс-работодатели "потеряли стаж, выдав фальсифицированную трудовую книжку".

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика