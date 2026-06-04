Захарова сочла доклад Гутерриша о сексуальном насилии и обвинения в адрес РФ вопиющими

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил перед своим уходом в отставку "добить" авторитет организации, выдвинув бездоказательные обвинения в адрес России по конфликту на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала доклад генсека ООН о сексуальном насилии, в котором Россия попала "черный список" за то, что якобы российские военные занимались такими вещами относительно украинских гражданских лиц и военнопленных.

"Ситуация вокруг выводов в новом докладе генсекретаря ООН по секснасилию складывается действительно вопиющая. Такое ощущение, что Гутерриш решил под конец своего пребывания в этой должности "добить" авторитет ООН, который его усилиями за годы и так изрядно пошатнулся", – подчеркнула Захарова.

Представитель ведомства назвала попадание РФ в "черный список" за якобы случаи сексуального насилия "политически мотивированным" решением. По ее мнению, никаких доказательств относительно России нет.

Захарова считает, что Гутерриш давно предвзято относится к российскому государству и делает выводы о нем заранее, "а факты подгоняются под политический нарратив, заданный в западных столицах".

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что секретариат ООН стал тем органом, который "лоббирует либо одну страну, либо группу стран". Таким образом она прокомментировала восприятие организации атаки ВСУ на Брянск. Захарова назвал реакцию односторонней и необъективной.

Украинские военные ударили по мирным жителям Брянска 10 марта. В результате случившегося шесть человек погибли, более 30 пострадали.