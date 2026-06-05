Путин призвал эффективнее сбивать украинские БПЛА

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Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума призвал эффективнее сбивать украинские БПЛА.

"Что касается украинских беспилотников, их нужно сбивать, и делать это еще более эффективно", – сказал глава государства.

Президент также обратил внимание на использование ИИ, отметив, что Штаты и Европа активно развивают это направление. По его словам, оттуда на Украину поступают беспилотные летательные аппараты или составляющие для их сборки.

"Мы (Россия. – Прим. ред.) делаем это все на собственной базе", – заявил Путин.

Кроме того, Путин в рамках ПМЭФ заявил, что Россия обязана укреплять систему ПВО для обеспечения безопасности своей территории. Глава государства пояснил, что новые способы и средства ведения вооруженной борьбы появляются постоянно. Мировое сообщество пытается реагировать на это. Например, в РФ уже купируется исходящая от БПЛА с реактивными двигателями угроза.