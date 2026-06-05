Путин заявил, что исходящая от БПЛА с реактивными двигателями угроза уже купируется

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Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что исходящая от БПЛА с реактивными двигателями угроза уже купируется.

Глава государства, затронув тему беспилотной авиации, заявил, что это новые реалии. По его словам, на Украину многие дроны поступают от западных стран.

"Достаточно только заниматься сборкой. Хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало что получается", – отметил Путин.

По его мнению, Россия должна укреплять систему противовоздушной обороны (ПВО), чтобы обезопасить свою территорию. Кроме того, президент обратил внимание, что новые способы и средства ведения вооруженной борьбы появляются постоянно. По его словам, мировое сообщество пытается реагировать на это.

Он также отметил, что на Украине нет производства таких средств поражения, которые имеются у РФ. В частности, российская сторона обладает гиперзвуковым оружием, полной линейкой крылатых ракет и рядом других средств.

Российский лидер добавил, что у промышленности и оборонной науки России есть компетенции для обеспечения вооруженных сил РФ средствами ведения беспилотной борьбы.

"На поле боя паритет, где-то у нас преимущество наблюдается на некоторых участках. То же самое касается и дальнобойной авиации самолетного типа", – заключил Путин.

Ранее генсекретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков заявил о планах по укреплению коллективных сил за счет внедрения современных систем разведки, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотных средств и автоматизации управления войсками.

По его словам, более чем за 30 лет существования Договора в зоне ответственности организации удавалось предотвращать или смягчать многие кризисные явления. При этом приоритет в ОДКБ по-прежнему отдается превентивным и политико-дипломатическим методам, однако параллельно совершенствуется система кризисного реагирования.

