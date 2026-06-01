01 июня, 15:48

Политика

Концерн "Калашников" начал поставки беспилотника "Скат-220"

Фото: kalashnikovgroup.ru

Концерн "Калашников" начал поставки новейшего беспилотного летательного аппарата "Скат-220" заказчику. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что дрон создан на основе БПЛА "Скат-350 М", но по сравнению с ним имеет меньший вес и размах крыла – 12 килограммов и 220 сантиметров соответственно. Это позволяет новому беспилотнику достигать показателей скорости в 160 километров в час, что делает его уникальным в своем классе.

Кроме того, электродвигатель БПЛА позволяет ему находиться в воздухе свыше 150 минут. Также дрон стартует с катапульты, адаптирован к парашютной посадке и имеет высокую износостойкость и высокую надежность.

Ранее "Ростех" разработал новый зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель", предназначенный для борьбы с БПЛА противника. Комплекс обладает калибром 30 миллиметров и способен защищать стационарные объекты от ударов дронов.

Система может работать в круглосуточном режиме. Особенностью нового комплекса стали снаряды со шрапнелью и дистанционно управляемый взрыватель.

