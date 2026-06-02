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02 июня, 19:07

Спорт

Украинка Костюк стала соперницей россиянки Андреевой в полуфинале "Ролан Гаррос"

Фото: ТАСС/AP/Aurelien Morissard

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграет с россиянкой Миррой Андреевой в полуфинале "Ролан Гаррос", второго в сезоне турнира "Большого шлема".

Спортсменка с Украины (15-й номер посева) в четвертьфинале одержала победу над соотечественницей Элиной Свитолиной (7-й номер посева). Матч длился 1 час 49 минут и завершился со счетом 6:3, 2:6, 6:2.

Костюк впервые на турнирах Большого шлема в одиночном разряде примет участие в полуфинале. До этого ее лучшим результатом был выход в четвертьфинал на Australian Open в 2024 году. Свитолина в шестой раз проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос", она ни разу не смогла выйти в полуфинал.

Ранее первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вылетел из Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос"), проиграв аргентинцу Хуану Мануэлю Черундоло, который занимает 56-е место в мировом рейтинге. Игра состоялась в Париже.

Матч второго круга завершился со счетом 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1. Своим проигрышем Синнер прервал серию из 30 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов. При этом он доигрывал матч с плохим самочувствием из-за жары.

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