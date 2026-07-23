Жители исторических домов Москвы положительно оценили результаты их ремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большинство жителей столичных домов, признанных объектами культурного наследия, положительно оценили итоги капитального ремонта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в аналитическом центре ВЦИОМ.

Как показало исследование, 91% респондентов отметили, что после реставрационных и ремонтных работ исторический облик здания удалось сохранить. При этом 86% опрошенных в целом удовлетворены качеством выполненных работ.

Особое значение капремонт имеет для домов, имеющих статус объектов культурного наследия. Обновление таких зданий требует бережного отношения к их архитектурным и историческим особенностям. Данные опроса свидетельствуют, что жители воспринимают проведенные работы как аккуратные: ремонт позволил привести дом в порядок, не нарушив его визуальную идентичность.

Кроме того, большинство москвичей положительно оценивают влияние программы капитального ремонта на качество жизни в городе. В частности, 83% согласны, что программа повышает его. Улучшение внешнего вида районов респонденты называют одним из главных результатов программы капремонта.