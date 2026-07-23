Большинство москвичей считают, что капремонт повышает качество жизни в городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большинство жителей столицы положительно оценивают влияние программы капитального ремонта – 83% москвичей согласны, что она повышает качество жизни в городе. Об этом свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

В частности, с программой связывают рост комфорта в домах, обновление инженерных коммуникаций, снижение аварийности и повышение безопасности проживания.

Еще 78% горожан отметили, что программа положительно сказывается на облике города. При этом среди жителей домов, где ремонт уже провели, этот показатель достигает 80%.

В то же время улучшение внешнего вида районов респонденты называют одним из главных результатов программы: такой эффект выделили 44% всех опрошенных и 54% жителей домов после капремонта.

Таким образом, капремонт воспринимается как комплексное обновление городской среды, а изменения внешнего вида зданий становятся наиболее заметным проявлением общего повышения уровня комфорта и качества жизни в столице.

За все время реализации программы капитального ремонта в Москве специалисты обновили 35 домов с угловыми балконами. Один из таких домов на Яузском бульваре, постройки 1927 года, был отремонтирован в 2022-м.

Там работы включали ремонт фасада, крыши, подвала, замену инженерных систем и окон, а также восстановление оригинальных балконов. В свою очередь, в 2025 году капремонт коснулся дома на улице Короленко.