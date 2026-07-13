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13 июля, 08:30

Город

35 домов с угловыми балконами обновлены в Москве по программе капремонта

Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Специалисты за все время реализации программы капитального ремонта в Москве обновили 35 домов с угловыми балконами, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Один из таких домов находится на Яузском бульваре. Капитальный ремонт в доме кооператива "Квартирохозяин" 1927 года постройки прошел в 2022 году. Сооружение спроектировано с учетом рельефа – перепад высот сглаживается за счет цокольного этажа.

Здесь отремонтировали фасад, крышу и подвальное помещение, а также заменили ряд инженерных систем. Кроме прочего, рабочие заменили окна в местах общего пользования, отремонтировали цоколь, откосы дверей и окон. Аналогично специалисты привели в порядок оригинальные балконы.

Капитальный ремонт в 2025 году коснулся пятиэтажного дома 1926 года постройки на улице Короленко. Конструктивистское здание выделяется нишами и выступающими группами лоджий. Нижний этаж отделен от верха межэтажным поясом.

Особое внимание на этом объекте было уделено восстановлению фасада – специалисты использовали уникальный проект проведения работ, подобрав подходящие технологии и материалы. В итоге сооружение выкрасили в исторические цвета "бежевый натуральный рис" и классический белый. Здесь же привели в порядок балконы и входные группы, цоколь, водосточные трубы, систему электроснабжения.

В текущем году работы проходят в здании на 1-й Боевской улице. Это пятиэтажный жилой дом 1931 года, выстроенный в стиле конструктивизма. Его фасад выделяется наличниками и перемычками, угловыми балконами и другими архитектурными элементами. Специалисты также разработали план работ, который учитывает особенности дома.

Сначала они расчистили внешние стены, затем восстановили кирпичную кладку и восстановили штукатурный слой боковых стен лоджий. Затем рабочие обработали стены антигрибковым составом.

В настоящее время здание красят в исторические цвета "светло-желтая пшеница" и классический белый. Затем пройдет ремонт цоколя, входных групп и балконов. Ожидается восстановление кровли, ремонт подвала, инженерных систем.

Ранее в Москве согласовали проекты капитального ремонта дома 2, корпуса 3, и дома 22 на Онежской улице, а также дома 76 на Флотской улице. В зданиях 1988–1993 годов постройки, расположенных в Головинском районе, обновят инженерные сети и проведут локальный ремонт в местах прохождения коммуникаций. Кроме того, для каждого дома предусмотрен индивидуальный список работ.

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