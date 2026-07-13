ЦОДД хочет взыскать 91 тысячу рублей с рэпера Navai за разбитый светофор в Москве

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) направил иск в суд с просьбой взыскать с рэпера Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.) более 91 тысячи рублей за повреждение дорожной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Иск был зарегистрирован в Кунцевском суде Москвы. По предварительным данным, в результате ДТП с участием рэпера оказались повреждены транспортная колонка и удлинитель к ней, светофор и два дорожных знака. Согласно сметному расчету, сумма материального ущерба с учетом проведенного ремонта достигает 91 282 рублей.

Рэпер попал в аварию на Зубовском бульваре вечером 5 мая. Спорткар Ferrari, в котором находился певец, развернуло. Затем транспортное средство подлетело и врезалось в столб и тротуар.

Очевидцы сообщали, что после аварии исполнитель якобы переоделся и хотел скрыться в черной машине Toyota Camry, оставаясь при этом неподалеку от места ДТП. В результате случившегося никто не погиб и не пострадал.

Сам рэпер заявил, что причиной аварии стали плохие гоночные колеса. Он уточнил, что ехал небыстро, скорость авто составляла около 45–50 километров в час.

Также Navai прокомментировал отсутствие номеров на машине. По его словам, это связано с тем, что он только недавно стал владельцем спорткара. Однако за это нарушение ПДД ему грозит лишение водительских прав.

