Алиев допустил полный выход Азербайджана из Совета Европы

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Азербайджан может выйти из Совета Европы. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на азербайджанского лидера Ильхама Алиева, который сделал данное заявление во время выступления на IV Глобальном медиафоруме в Шуше.

Алиев отметил, что его страна может вернуться к полноценному участию в работе организации лишь после восстановления прав азербайджанской делегации. Кроме того, он считает, что европейские структуры должны набраться смелости и признать допущенную ошибку.

Ранее генсек Совета Европы просил Алиева воздержаться от выхода из Совета Европы, после чего данный процесс был приостановлен. Однако с этого момента ситуация не изменилась. Ультимативные требования ПАСЕ в адрес Азербайджана до сих пор расцениваются последними как неприемлемые.

До этого Алиев заявлял, что Азербайджан не был и не будет частью антироссийской санкционной кампании. Он охарактеризовал отношения с Россией и Украиной как очень хорошие. Президент Азербайджана сообщил, что решительно поддерживает территориальную целостность и суверенитет всех стран.

