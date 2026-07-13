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13 июля, 13:22

Политика

Алиев допустил полный выход Азербайджана из Совета Европы

Фото: kremlin.ru

Азербайджан может выйти из Совета Европы. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на азербайджанского лидера Ильхама Алиева, который сделал данное заявление во время выступления на IV Глобальном медиафоруме в Шуше.

Алиев отметил, что его страна может вернуться к полноценному участию в работе организации лишь после восстановления прав азербайджанской делегации. Кроме того, он считает, что европейские структуры должны набраться смелости и признать допущенную ошибку.

Ранее генсек Совета Европы просил Алиева воздержаться от выхода из Совета Европы, после чего данный процесс был приостановлен. Однако с этого момента ситуация не изменилась. Ультимативные требования ПАСЕ в адрес Азербайджана до сих пор расцениваются последними как неприемлемые.

До этого Алиев заявлял, что Азербайджан не был и не будет частью антироссийской санкционной кампании. Он охарактеризовал отношения с Россией и Украиной как очень хорошие. Президент Азербайджана сообщил, что решительно поддерживает территориальную целостность и суверенитет всех стран.

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