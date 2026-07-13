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13 июля, 12:52

Культура

Инсульт мог стать причиной смерти народного артиста РФ Юрия Смирнова

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Инсульт, по предварительным данным, стал причиной смерти народного артиста РФ Юрия Смирнова. Об этом рассказали ТАСС в семье актера.

В окружении Смирнова сообщили, что однажды у артиста уже выявляли инсульт, из-за чего он находился в реанимации. Чтобы определить точную причину смерти, проводится судмедэкспертиза.

Смирнов умер 11 июля в возрасте 87 лет. Представитель театра на Таганке рассказал, что актер скоропостижно скончался у себя дома.

Артист до последнего выходил на сцену, а в августе должен был принять участие в спектакле. Прощание с актером пройдет в Театре на Таганке.

Дебютировал в кино актер в 1961-м, сыграв в ленте "Девять дней одного года". Он также снялся в фильме "Бумбараш", "Старики-разбойники". Широкую известность актер получил после премьеры сериала "Вечный зов", где Смирнов воплотил роль Петра Полипова. Всего в его фильмографии 79 работ.

Кроме того, Смирнов исполнил десятки ролей в спектаклях классического и современного репертуара – Бегемот и Лиходеев в "Мастере и Маргарите", Лужин в "Преступлении и наказании", Император в "Фаусте", а также роли в таких постановках, как "Борис Годунов", "Мизантроп", "Пугачев", и многих других.

Последней работой Смирнова стал спектакль "Земляничная поляна", где он исполнил главную роль профессора Исака Борга, за которую был удостоен премии Москвы в области литературы и искусства в номинации "Театральное искусство".

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