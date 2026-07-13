ЕС не смог согласовать 21-й пакет антироссийских санкций

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Евросоюз не согласовал 21-й пакет санкций в отношении России, в том числе из-за ситуации с ценами на нефть. Такое заявление сделала глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас, выступая на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

Она выразила сожаление в связи с отсутствием согласия относительно нового пакета рестрикций. По ее словам, у европейских стран возникли разные возражения. Евродипломат добавила, что конфликт на Украине влияет на цены на нефть.

"У нас есть 250 новых фигурантов черного списка (против российских физических и юридических лиц. – Прим. ред.), по разным санкционным режимам, включая 21-й пакет санкций и принятые сегодня ограничения", – добавила Каллас.

Ранее Евросоюз ввел санкции против компании VK, владеющей соцсетями "Одноклассники", "ВКонтакте" и рядом других отечественных сервисов. Решение объяснили тем, что VK является головной организацией ООО "Коммуникационная платформа", которая разработала национальный мессенджер МАХ.