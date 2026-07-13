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13 июля, 18:26

Политика

Кремль счел печальным явлением попытки стран Запада задавить российскую культуру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко​

Повсеместные попытки западных стран задавить российскую культуру являются печальным явлением. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает RT.

По его словам, российская культура – это источник взаимообогащения для России и тех государств, где она присутствовала.

Ранее британские парламентарии предложили запретить к показу в Великобритании российский мультфильм "Маша и Медведь". Депутаты заявили, что этот проект может представлять собой "мягкую форму российской пропаганды".

Кроме того, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна увидел в "Маше и Медведе" "милитаристские нарративы". Также ему не понравилась символика Советского Союза, которая появляется в некоторых сериях.

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