Кремль счел печальным явлением попытки стран Запада задавить российскую культуру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко​

Повсеместные попытки западных стран задавить российскую культуру являются печальным явлением. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает RT.

По его словам, российская культура – это источник взаимообогащения для России и тех государств, где она присутствовала.

Ранее британские парламентарии предложили запретить к показу в Великобритании российский мультфильм "Маша и Медведь". Депутаты заявили, что этот проект может представлять собой "мягкую форму российской пропаганды".

Кроме того, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна увидел в "Маше и Медведе" "милитаристские нарративы". Также ему не понравилась символика Советского Союза, которая появляется в некоторых сериях.