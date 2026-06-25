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25 июня, 15:52

Политика

МИД Эстонии указал на "милитаристские нарративы" в мультфильме "Маша и Медведь"

Фото: кадр из мультфильма "Маша и Медведь"; режиссеры – Олег Кузовков, Олег Ужинов, Денис Червяцов; производство – Анимаккорд

В мультфильме "Маша и Медведь" есть "милитаристские нарративы", заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в социальной сети X.

Он высказался об этом после покупки американской компанией Netflix прав на восьмой и девятый сезоны проекта, а также продления соглашения по прежним сезонам и спин-оффам.

Цахкна заявил, что мультфильм является частью мягкой силы России, которая якобы внедряет "милитаристские идеи" в детские передачи. Также он указал на символику Советского Союза, которая появляется в отдельных эпизодах. По его словам, этот момент требует "моральной ясности".

Кроме того, в публикации он отметил аккаунт Netflix, призвав компанию обратить внимание на его слова.

Мультсериал "Маша и Медведь", созданный студией Animaccord, переведен более чем на 40 языков и вещается крупными медиакомпаниями почти по всему миру. В апреле 2020 года сериал вошел в топ-5 самых любимых развлекательных брендов в мире.

Ранее политолог Вадим Попов предложил ограничить просмотр "Маши и Медведя" в России. По его мнению, мультсериал про девочку, которая живет одна и воспитывается медведем, противоречит российским традиционным ценностям. Подобный пример может сформировать у юных зрителей неправильное понимание семейных отношений.

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