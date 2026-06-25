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25 июня, 16:44

Технологии

В МИД РФ назвали удаление российских приложений из App Store актом политической цензуры

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Удаление российских приложений из App Store является очередным проявлением политической цензуры Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Все это было сделано без предупреждения, все это было сделано в одностороннем порядке. Каких-либо претензий, письменных, устных, юридически оформленных, направленных по каким-то каналам, конечно же, не было", – подчеркнула Захарова.

Она отметила, что произошедшее ставит под сомнение заявления западных IT-корпораций о приверженности принципам цифровой свободы и открытого доступа к информации. По мнению представителя МИД, значительная часть западной IT-инфраструктуры сегодня используется как инструмент политического давления и продвижения определенной повестки.

Захарова также назвала действия App Store циничными и вопиющими.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие решения ставят под вопрос надежность сервисов самой Apple и затрагивают не только россиян, но и русскоязычную аудиторию по всему миру. В качестве альтернативы он предложил активным пользователям рассмотреть переход на Android.

25 июня из российского App Store пропали приложения VK, включая "ВКонтакте", "Дзен", "VK Мессенджер", VK Video, "Одноклассники", Mail.ru и другие. Представители компании назвали действия Apple неприемлемыми.

Позже в Минцифры заявили, что удаление является политически мотивированным решением, поскольку оснований для блокировки нет, а сами приложения выполняют социально значимые функции. Ведомство также обратило внимание, что Apple не выполняет требования российского законодательства о выборе поисковой системы и предустановке российского магазина приложений, и направило материалы в ФАС для проверки на недобросовестную конкуренцию.

ФАС проверит соблюдение Apple российского законодательства

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