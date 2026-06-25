Wylsacom рассказал о трудностях перехода на новый iPhone после удаления приложений VK

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

После удаления приложений VK из App Store переходить на новый iPhone будет проблематично, рассказал Москве 24 техноблогер Wylsacom (настоящее имя – Валентин Петухов. – Прим. ред.).

Он объяснил, что удаление приложений в первую очередь повлияет на обычных пользователей. Кроме того, часть сервисов потеряет функциональность – например, пользователи не смогут получать push-уведомления, что критично для VK, "VK Мессенджер" и почты.

При этом, если пользователь купит новый телефон, эти приложения не восстановятся автоматически из резервной копии. Их придется переносить вручную, а такие механизмы работают нестабильно, что может стать сложностью для тех, чья социальная жизнь "завязана на VK".

Блогер также указал, что некоторые банки выпускают новые приложения, однако в случае с мессенджером такой сценарий может не сработать, поскольку после очередного удаления пользователи снова останутся без уведомлений.

Петухов также поставил под сомнение версию о санкциях как о единственной причине удаления, поскольку приложения остаются доступными в Google Play. Если бы речь была именно о санкционных ограничениях, аналогичные действия можно было бы ожидать и со стороны Google.

В четверг, 25 июня, из App Store пропали приложения VK, включая "ВКонтакте", "Дзен", "VK Мессенджер", VK Video, "Одноклассники", Mail.ru и другие. Представители VK заявили, что эти действия неприемлемы и ничем не мотивированы.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эти решения ставят под вопрос надежность сервисов самой Apple и затрагивают не только россиян, но и русскоязычную аудиторию по всему миру. Он добавил, что российские ведомства запросят у компании разъяснения, а активным пользователям VK предложил рассмотреть переход на Android или отечественные системы.

