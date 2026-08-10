Москвичи смогут оплачивать городские парковки через приложения "Яндекс Go" и "Заправки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Оплатить городскую парковку теперь можно через приложения "Яндекс Go" и "Яндекс Заправки". Новая функция доступна автомобилистам в 15 городах России, включая Москву, сообщила пресс-служба "Яндекса".

Чтобы оплатить парковочное место, нужно открыть раздел "Парковки". В приложении "Заправки" он находится на главной странице, а в "Яндекс Go" – внутри одноименного сервиса. Парковочные зоны отмечены разными цветами в зависимости от цены, поэтому водитель сразу видит стоимость и может выбрать подходящее место.

Далее необходимо указать госномер автомобиля, длительность стоянки и оплатить картой, которая уже привязана в приложении. При необходимости парковку можно продлить или завершить досрочно прямо в приложении.

Сервис уже работает в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Сочи, Туле и Уфе. Позже возможность оплаты появится и в приложении "Яндекс Про".

Кроме того, "Яндекс" открыл интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередях на АЗС для пользователей "Яндекс Go", приложений "Яндекс Заправки" и "Яндекс Карты". На карте видно, на каких заправках водители заправлялись недавно, можно отфильтровать станции по типу топлива и проверить очереди.

Ранее сервис перевозок по требованию "По пути" стал доступен в официальном приложении "Метро Москвы". В целом с момента запуска в 2021 году им уже воспользовались более 2,8 миллиона раз. Стоимость проезда такая же, как в городском транспорте при оплате банковской картой. Также действует льготный проезд для ряда категорий граждан.

