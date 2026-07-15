В столице улучшили и обновили сервис проката "Велобайк"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Программное обеспечение городского велопроката "Велобайк" полностью обновлено, благодаря чему система сможет единовременно обрабатывать до 100 тысяч аренд, до 100 миллионов обращений клиентов и до 86 миллионов запросов автоматических сообщений от устройств о местоположении, заряде и их исправности. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Департамент отметил, что в конце 2025-го разработчики "Велобайка" перевели систему на отечественное ПО, что позволило повысить безопасность данных и поддержать более стабильную работу ресурса. Кроме того, был организован удобный интерфейс, с помощью которого доступны нативные приложения для всех мобильных устройств.

Также специалисты ввели автоматизацию по номеру телефона. Теперь войти в приложение можно за несколько секунд, а передать аккаунт или подобрать ПИН-код невозможно. Помимо этого, добавлена верификация через Mos ID, что позволяет ограничить доступ к ресурсу нарушителям и людям, которым еще не исполнилось 18 лет.

Более того, разработчики усовершенствовали геопозицию, в результате чего велосипеды и электроскутеры точнее отображаются в приложении. Также были расширены способы аренды. Теперь это сделать можно в приложении "Метро Москвы" и с помощью карты "Тройка".

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что после обновления ПО ресурс стал функционировать эффективнее. В частности, пользователи могут быстрее начинать поездку, в том числе во время высокого спроса. Однако по поручению Сергей Собянина сервис продолжит развиваться.

"В среднем на велосипедах и электроскутерах городского велопроката совершают до 48 тысяч поездок в день", – уточнил Ликсутов.

Вместе с тем на городских велопарковках можно арендовать электросамокаты "Москвич". Новая модель обладает умной электроникой. Благодаря IoT-модулю скорость СИМ автоматически снижается в медленных зонах, а также ограничивается въезд в места, где нельзя ездить на самокатах.

