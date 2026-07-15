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15 июля, 12:59

Политика

Иногородние избиратели смогут проголосовать на выборах в Госдуму на любом участке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Граждане, которые зарегистрированы за пределами Москвы, но находящиеся в столице в дни голосования, смогут принять участие в выборах депутатов Госдумы по федеральному округу на любом московском избирательном участке. Для этого им потребуется заранее подать заявление через механизм "Мобильный избиратель", сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Ранее после подачи такого заявления избирателю нужно было выбрать конкретный участок в Москве. В 2026 году жители других регионов смогут воспользоваться терминалами электронного голосования на любом участке столицы.

"Это, конечно, сильно расширяет их возможность реализовать свое активное избирательное право", – отметил Булаев.

При этом проголосовать в Москве иногородние избиратели смогут только по федеральному избирательному округу, то есть за партийные списки. Выбор кандидата по одномандатному округу по месту постоянной регистрации такой порядок не предусматривает.

Также через терминалы на любом участке Москвы смогут проголосовать жители Мордовии, Тувы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей на выборах глав своих регионов. Для этого им также необходимо будет заранее подать заявление.

Порядок проведения электронного голосования и подсчета голосов разработает Московская городская избирательная комиссия, после чего документ согласуют с ЦИК РФ. Итоги голосования на выборах в Госдуму передадут в соответствующие окружные комиссии Москвы, а результаты выборов глав регионов – в избирательные комиссии этих субъектов.

Голосование пройдет с 18 по 20 сентября, в эти же дни состоятся и другие совмещенные выборы. ЦИК уже отправила приглашения наблюдателям из 103 государств и 12 международных организаций. Положительный ответ прислали 43 страны.

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