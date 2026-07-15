48 тысячам пенсионеров Московского региона назначена надбавка на уход с начала года

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Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области с начала года назначило доплату к пенсии 48 тысячам жителей столичного региона. Поддержка касается граждан старше 80 лет и инвалидов I группы, сообщила пресс-служба отделения.

Мера поддержки назначается беззаявительно. Размер доплаты к страховой пенсии составляет 1 413 рублей, к государственной и социальной – 1 470 рублей. Если нетрудоспособный гражданин получает две пенсии, надбавку устанавливают только к одной из них. Каждый год сумма индексируется вместе с пенсией.

Период ухода за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом I группы засчитывается в страховой стаж трудоспособным гражданам. За полный календарный год ухода можно получить 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

"С 1 января 2027 года вступают в силу новые правила подтверждения ухода за нетрудоспособным гражданином. Для включения этих периодов в страховой стаж ухаживающий должен будет подать заявление до начала ухода, а затем ежегодно подтверждать его продолжение. Также потребуется согласие на присмотр от нетрудоспособного гражданина", – отметил заместитель управляющего отделением Соцфонда по Москве и Московской области Алексей Путин.

При этом тем, кто заботился об инвалиде или пенсионере старше 80 лет в течение 2026 года или раньше, разрешат оформить периоды по действующим правилам до конца 2027 года.

Новые правила не затронут граждан, получающих ежемесячную выплату по уходу за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы. Для них включение периодов ухода в стаж останется беззаявительным.

Сведения о периодах ухода отражаются в выписке из индивидуального лицевого счета. Заказать ее можно в личном кабинете на портале "Госуслуги".

Ранее в Соцфонде рассказали, что многодетные матери, жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, а также педагоги, медицинские и творческие работники имеют право на досрочное назначение пенсии.

Уточнялось, что женщины, воспитавшие троих детей до достижения ими 8-летнего возраста, могут выйти на пенсию в 57 лет. При этом при наличии четырех детей право на досрочный выход возникает в 56 лет.